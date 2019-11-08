Москва, , 13:10 — REGNUM Цены на нефть относительно стабильны, но без признаков здорового роста, несмотря на то, что между США и Китаем возможное поэтапное урегулирование торгового спора, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Возможно крупные инвесторы все еще не полностью верят, что США и Китай пойдут на взаимные уступки, поскольку торговая война длится долго и вероятность того, что вновь стороны примут решение о переносе сделки, возрастает.

С другой стороны, инвесторы ожидают новостей из Ближнего Востока, а именно заседание стран ОПЕК, которое традиционно запланировано на начало декабря месяца 2019 года.

Также инвесторы нацелены на предстоящее IPO Saudi Aramco, которое также должно произойти в декабре месяце. Учитывая, что, когда крупнейший в мире производитель нефти станет публичным, это, безусловно, будет означать новую динамику для всех игроков нефтяной отрасли.

Для мировой нефтяной промышленности это, вероятно, одно из самых важных событий в истории, просто учитывая огромный размер компании. Компания изначально рассчитывала на оценку в 2 триллиона долларов.

Однако оценка, вероятно, упадет ниже целевого уровня, учитывая низкие цены на энергоносители в этом году и геополитическую напряженность в регионе.

Цены на нефть до этих событий будут находится в относительной стабильности и опираться на предстоящую сделку между США и Китаем. В этой связи цена нефть марки Brent будет торговаться в пределах $62 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI около $57 за баррель», — считает эксперт.

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