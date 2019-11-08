Москва, , 13:05 — REGNUM Ухудшение внешнего фона вкупе с просадкой нефтяных цен сформировало условия для возобновления снижения рубля на торгах 8 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«К коррекции перешли и ведущие фондовые индексы РФ в условиях охлаждения оптимизма мировых инвесторов после недавнего ралли рисковых активов. Пара доллар/рубль, которая получает поддержку в районе 63,50 руб., снова движется в направлении уровня 64 руб., тестируя зону 63,80 руб.

Ранее на этой неделе американская валюта удержалась над уровнем 63 руб. и, оттолкнувшись от минимумов трехмесячной давности, пытается реабилитироваться.

Несмотря на некоторое восстановление, бычий импульс доллара на данном этапе представляется весьма ограниченным, прежде всего в силу сохранения привлекательности высокодоходных активов на ожиданиях заключения промежуточной торговой сделки между США и Китаем. Кроме того, повода для более ощутимой коррекции пока нет.

При этом до конца дня пара доллар/рубль, скорее всего, будет тянуться в северном направлении, хотя судя по сниженной активности участников рынка, вероятность прорыва уровня 64 руб. невелика, невзирая на удешевление нефти.

Brent ушла под отметку $62 за баррель, но пока котировки удерживаются над 100-дневной скользящей средней, понижательные риски ограничены. Позднее сегодня участники нефтяного рынка сосредоточатся на свежем отчете Baker Hughes по числу активных буровых», — пояснил эксперт.

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