Ростов-на-Дону, , 12:59 — REGNUM Один из флагманов российского сельхозмашиностроения — завод «Ростсельмаш» — не планирует закрывать производство в Канаде. Об этом стало известно наряду с новостью об открытии в Ростове-на-Дону нового тракторного завода.

«Мы не закрываем там [в Канаде] производство, оно развивается, осваиваются новые модели. Часть моделей сюда переносится, часть копируется. Это не перенос, а скорее дублирование», — цитирует ТАСС президента промышленного союза «Новое содружество» (учредитель «Ростсельмаша»)Константина Бабкина.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году «Ростсельмаш» перевёз тракторное производство из Канады в Ростов-на-Дону. С этого момента тракторы Versatile 2375 производятся на Дону. До того, как мощности были перебазированы в Россию, уровень локализации производства тракторов достигал лишь 10%.

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