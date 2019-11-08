Москва, , 13:07 — REGNUM С начала 2019 года Москва сэкономила 137 миллиардов рублей из бюджета благодаря экспертизе сметной стоимости строительства объектов. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Москомэкспертизы.

Сэкономленная сумма составляет 17,9% от первоначально заявленных показателей.

С начала года эксперты ведомства рассмотрели 8005 единиц проектной документации. Во многих случаях удалось снизить денежные затраты благодаря оптимизации технологических и технических решений и актуализации смет, с учетом финальных проектных решений и текущих отпускных цен на строительные материалы и изделия.

Как отмечает председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, сэкономленные деньги перераспределят на возведение социально значимых объектов, строительство жилья или на обустройство комфортного городского пространства.