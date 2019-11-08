Ульяновск, , 12:45 — REGNUM Из резервного фонда правительства Ульяновской области будут выделены средства на ремонт объектов водоснабжения в двух населенных пунктах. Это поручение дал губернатор Сергей Морозов по итогам рабочей поездки в муниципалитет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

О проблемах с водоснабжением жители рассказали во время встречи с губернатором. Речь идёт о сёлах Красный Яр Чердаклинского района и Сосновка Тереньгульского района. В селе Красный Яр на строительство новой водозаборной скважины необходимо 1,6 млн рублей, в Сосновке на новую водонапорную башню требуется почти 1,7 млн рублей.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Строительство новых объектов водоснабжения в двух населенных пунктах позволит обеспечить качественным и бесперебойным водоснабжением более 900 сельчан.

Отметим, что ранее в поселке Приволье Кузоватовского района завершена реконструкция системы водоснабжения, что позволит обеспечить качественной питьевой водой 350 жителей. Объект будет сдан в эксплуатацию к 1 декабря 2019 года, на реконструкцию направлено более 22 млн рублей. Также в Кузоватовском районе идёт реконструкция водопровода в селе Малая Борла (численность населения — 180 человек), в 202 году планируется начать работы в селе Баевка.