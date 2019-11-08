Париж, , 12:23 — REGNUM По итогам октября 2019 года во Франции было реализовано 188 985 новых легковых автомобилей, что на 8,7% больше аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация французских автопроизводителей (CCFA).

Всего за десять месяцев во Франции было продано 1,83 млн новых легковушек.

В октябре этого года первое место по продажам машин во Франции заняла автомобилестроительная компания Groupe PSA. За месяц модели этой компании приобрели 61 668 французских автолюбителей. Это на 0,8% больше, чем было продано в прошлом году.

Второе место в этом рейтинге заняли машины немецкого концерна Volkswagen. Продажи автомобилей этой марки увеличились по сравнению с прошлым годом на 31,6% и составили 17 531 автомобиль.

Тройку лидеров замыкает ещё одна немецкая компания Audi с приростом продаж в 46%.

Далее идут автомобили компаний SEAT (+39%), Porsche (+427%) и Bentley (+250%).

Напомним, в сентябре текущего года на французском авторынке было куплено 173 444 новых легковых машин, что на 16,6% больше, чем год назад.

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