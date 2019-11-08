Красноярск, , 11:48 — REGNUM Существует ряд факторов, которые делают снижение ставок по ипотеке в России возможным. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил 8 ноября экономический обозреватель, бизнес-журналист Дмитрий Косяков (Красноярск).

По его словам, во-первых, это инфляция:

«Если она действительно будет снижаться, то и банки смогут себе позволить опустить проценты, поскольку инфляция не так быстро будет обесценивать выданные деньги».

Второй фактор — это обнищание населения, подчеркнул Косяков:

«Люди перестают брать кредиты, что невыгодно банкам. Стало быть, приходится идти навстречу».

"Третий фактор, вытекающий из второго, это глубокий кризис рынка жилья и, как следствие, кризис строительной отрасли. Люди не могут себе позволить квартиры, застройщики банкротятся и не берут у банков кредиты под новые проекты. Стало быть, снова нужно идти навстречу получателям ипотеки. Однако жители России (благодаря всевозможным поборам и налогам) нищают гораздо быстрее, чем снижается ставка по ипотеке и иным кредитам, так что снижение ставки позволит лишь оттянуть, но не изменить финал всей этой истории», — подытожил обозреватель.

Читайте также: Набиуллина прогнозирует снижение ставок по ипотеке

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке в перспективе нескольких лет могут составить 7−8%. Она подчеркнула, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за снижением инфляции:

«Мы рассчитывали, что действительно, в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7−8%, если инфляция у нас будет на уровне 4%, не будет каких-то дополнительных рисков».

8 ноября ряд изданий сообщил, что российские банки готовятся снижать ставки по ипотеке.