Симферополь, 8 ноября 2019, 11:47 — REGNUM В первые часы с начала продаж в кассе симферопольского вокзала крымчане купили более двух десятков железнодорожных билетов в Москву и Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 ноября в Крымской железной дороге.
Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожные перевозки из Санкт-Петербурга в Севастополь будут осуществлять с помощью пяти одноэтажных поездов. Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных железнодорожных состава.
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