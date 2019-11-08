Симферополь, , 11:47 — REGNUM В первые часы с начала продаж в кассе симферопольского вокзала крымчане купили более двух десятков железнодорожных билетов в Москву и Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 ноября в Крымской железной дороге.

«В основном пока берут билеты в купейные вагоны. Дорога долгая, 30−40 часов», — отметили в КЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожные перевозки из Санкт-Петербурга в Севастополь будут осуществлять с помощью пяти одноэтажных поездов. Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных железнодорожных состава.

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