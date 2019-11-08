Якутск, , 11:39 — REGNUM Два участка автотрассы «Колыма» в Мегино-Кангаласском и в Чурапчинском районах Якутии получили новую «одежду» и сданы в эксплуатацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Колыме всего 17% качественных дорог: Росстат

Капитально отремонтированные участки дороги соответствуют IV категории с асфальтобетонным покрытием. До это автотрасса была грунтовой.

По информации пресс-службы областного правительства, кроме укладки асфальта, дорожники отремонтировали восемь искусственных сооружений, установили более 5 км металлических ограждений, 149 новых дорожных знаков и нанесли разметку.

До конца 2019 года сдадут, также после капитального ремонта, 13-километровый участок этой же трассы.

Федеральная автодорога Р-504 «Колыма», соединяющая Якутию и Магаданскую область, до 2022 года должна быть асфальтирована от посёлка Нижний Бестях до села Чурапча.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме дороги меньше всего соответствуют нормативным требованиям.

Хуже, чем в Магаданской области, дороги в Марий Эл, в Архангельской области и Калмыкии.