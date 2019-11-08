Берн, , 11:34 — REGNUM В 2018 году суммарное состояние самых богатых людей в мире сократилось на $8,5 трлн, говорится в докладе швейцарского банка UBS.

Отмечается, что это произошло из-за сильного доллара и волатильности фондовых рынков. При этом состояние самых богатых людей росло последние пять лет.

Вместе с тем в Северной и Южной Америке число миллиардеров выросло за минувший год, тогда как в странах Азии наоборот, сократилось.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель китайской корпорации Alibabа Джек Ма, в сентябре ушедший с поста её главы, во второй раз подряд стал первым в списке самых богатых людей Китая по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $38,2 млрд, что почти что на $4 млрд больше по сравнению с прошлым годом.

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