Оренбург, 8 ноября 2019, 11:30 — REGNUM В Оренбурге 8 ноября выявлено 403 кг груш польского происхождения. Попавшие под эмбарго фрукты изъяты из продовольственного оборота. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области.
По данным ведомства, на товар отсутствовали документы, а маркировка на упаковке свидетельствовала о стране происхождения.
Почти полтонны груш уничтожено. Утилизация прошла на базе ООО «Комплексные системы утилизации» с последующей переработкой в биогаз.