Пермь, , 11:21 — REGNUM В Пермском крае объем кредитов, полученных населением в банках за девять месяцев 2019 года, вырос на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В январе-сентябре 2019 года жителям края выдано более 181 млрд рублей в кредит, что на 23 млрд прошлогоднюю сумму. При этом отмечено снижение просроченной задолженности по взятым в банках кредитам — на 9,3%.

Между тем, в структуре кредитов упали объемы ипотечного кредитования — на 8%. Банки профинансировали более 19,3 тысяч сделок по ипотеке на сумму более 33,1 млрд рублей.

Как отметил управляющий Отделением по Пермскому краю Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков, несмотря на незначительное увеличение по сравнению с 2018 годом кредитными организациями средневзвешенной процентной ставки, ипотечное жилищное кредитование продолжает оставаться основным фактором роста розничного кредитования.