Омск, , 11:15 — REGNUM Казахстан определил потенциального инвестора для реконструкции участка железной дороги Кызылту — Граничная. Об этом заявил аким (глава) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на XVI межрегиональном форуме приграничного сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Он напомнил, что 40 км железной дороги на данном участке проходит по территории Казахстана и 60 км — по территории России. Аксакалов отметил, что строительные компании в Омской области вынуждены завозить щебень с Урала, тогда как в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области находятся большие залежи щебня.

Напомним, проект реконструкции железной дороги Кызылту — Граничная завис с 2007 года. Стороны рассчитывают, что дело сдвинется с места уже в 2020 году. Строительства железной дороги на данном участке было заморожено в перестроечный период, а в 1997 году дорогу разобрали, осталось одна насыпь.

Как сообщало ИА, после строительства участка Кызылту — Граничная в Казахстане планируют запустить прямое железнодорожное сообщение Омск — Боровое.

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