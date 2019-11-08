Оренбург, , 10:52 — REGNUM В Оренбургской области за первую неделю ноября 2019 года на российско-казахстанском участке границы задержано почти 200 тонн продовольственных товаров. Продукция не прошла фитосанитарный контроль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадора по региону.

На продовольствие либо отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность, либо предъявлять недействительные документы.

В результате на территорию России был запрещен ввоз партий свежего перца, огурцов казахстанского происхождения; сухофруктов, фасоли, маша, винограда узбекского происхождения; риса киргизского происхождения. Также из Казахстана пытались ввезти в Россию 1,3 тонн сыра без ветеринарных сопроводительных документов. По всем фактам возбуждены административные дела.