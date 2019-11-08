Омск, , 10:44 — REGNUM С 2003-го по 2018 годы объём взаимной торговли России и Казахстана увеличился в три с половиной раза. Приток прямых российских инвестиций в Казахстан составил порядка 14 миллиардов долларов. Об этом на XVI российско-казахстанском форуме в Омске сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на XVI российско-казахстанском форуме в Омске Akorda.kz

По его словам, общий объём инвестиций казахстанского бизнеса в Россию составил более четырех миллиардов долларов.

Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в областном правительстве, участники форума сделали вывод, что в вопросах сотрудничества двух стран «нужно двигаться дальше». В частности, нужно «снимать существующие барьеры».

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, наращиванию товарооборота препятствует ограниченность транспортных коридоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана прошёл в Омске 6−7 ноября. Во второй день форума Омск посетили президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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