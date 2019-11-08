Махачкала, , 10:36 — REGNUM Из Дагестана в Крым на сегодняшний день можно добраться только с пересадками. Два субъекта РФ пока не связывают ни авиарейсы, ни железнодорожные маршруты. Нельзя добраться в Крым и на прямом рейсовом автобусе.

Из Махачкалы в Симферополь и обратно проще всего добираться на самолете. Стоит такое удовольствие от 10 тыс. рублей, в зависимости от даты вылета и обратного рейса. Совершить придется, соответственно, четыре полета: Махачкала — Москва, Москва — Симферополь, — Симферополь — Ростов-на-Дону и Ростов-на-Дону — Махачкала.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев и председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павев Удод достигли предварительной договоренности о запуске авиарейсов из Махачкалы в Волгоград и Симферополь. О дальнейшем сотрудничестве в данном направлении пока ничего не известно.

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