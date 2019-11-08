Чебоксары, , 10:24 — REGNUM 21 ноября в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк», у которого 7 ноября отозвана лицензия, планирует начать выплаты по застрахованным вкладам. По предварительным данным, размер долгов по вкладам составляет 3,9 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в минфине Чувашии.

В министерстве отмечают, что «с учётом социальной значимости банка 21.11.2019 планируется начать выплаты по застрахованным вкладам». Возмещение будет осуществляться в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

«Согласно предварительным данным банка, в настоящее время общая задолженность банка по вкладам составляет 3,9 млрд рублей, в том числе по вкладам физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) — 2,7 млрд рублей», — говорят в региональном минфине.

По данным минюста Чувашии, по итогам работы за 2018 год Банком получен убыток 189,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2019 года у акционерного коммерческого банка «Чувашкредитпромбанк» (публичное акционерное общество) отозвана лицензия на проведение банковских операций. В Банке России поясняют, что банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты.

«Чувашкредитпромбанк» основан в 1990 году, уставный капитал составляет 360 млн рублей. Крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является Чувашская Республика в лице минюста Чувашии. По данным ЦБ РФ, напрямую ведомство на 21 декабря 2018 года владело в банке долей в 36,29%. Помимо этого, влияние на банк у него было и через АО «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в ПАО. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%, и три физических лица.

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