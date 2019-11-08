Иркутск, , 10:18 — REGNUM Объём перевозок по Улан-Баторской железной дороге, соединяющей территории России и Китая через Монголию по итогам года может достичь рекордных показателей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РЖД, за девять месяцев рост составил 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в 2018 году было перевезено 25,7 млн тонн грузов, что обеспечило увеличение объёмов грузоперевозок на 13,2%. Такие цифры были приведены на встрече железнодорожников России, Китая и Монголии.

«Железнодорожники трёх стран обменялись информацией о выполненных объемах перевозок грузов, включая перевозки транзитом по Монголии в сообщении между Россией и Китаем», — сообщили в компании.

Руководитель Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов также отметил важную роль Улан-Баторской дороги в сфере укрепления экономического сотрудничества между Россией и Монголией.

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