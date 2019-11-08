Оренбург, , 10:17 — REGNUM В Оренбурге готовность дороги по ул. Уральской составляет 85%. В эксплуатацию трассу планируют ввести в декабре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое Оренбургской области.

Стоит отметить, что строительство дороги вызвало множество жалоб горожан. Трассу в районе пересечения ул. Чкалова и ул. Уральской перекрыли, но не предусмотрели альтернативные пути для жителей ряда домов и владельцев гаражей в кооперативах. Кроме того, оренбуржцы возмущались слишком медленным темпом работ.

Ремонт начался в мае 2019 года. Ожидалось, что дорогу откроют в конце июня, но сроки сдвинули до 31 октября, затем ввод в строй дороги вновь отсрочили.

Проект реконструкции дороги по ул. Уральской стал одним из самых дорогостоящих проектов. На его реализацию выделено 215 млн рублей, из них 158 млн рублей — федеральные средства. Объект ремонтируют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Сдвиг срока ввода в эксплуатацию чиновники объясняют тем, что имелась проектная документация 2016 года, но с выходом подрядчика на место оказалось, что проект устарел.

«Прежде всего, за трехлетний период в связи со строительством новых зданий изменились отметки прилегающих территорий, возникли наложения инженерных коммуникаций и неучтенные объемы по выносу сетей и ряд других моментов», — сказали в минстрое и подчеркнули, что в сжатые сроки (за три месяца) получили новые новые технические условия от ресурсоснабжающих организаций, откорректировали проектную документацию и провели ее госэкспертизу.