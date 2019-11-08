Уфа, , 10:11 — REGNUM В Уфе начнут производить карбоновую кислоту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, данный вопрос обсудили на инвестиционном часе в администрации города.

Проект представила компания ООО «Синантехнолоджис». По словам представителей компании, планируемый объем вложений по данному проекту составит более 650 миллионов рублей, а осуществляться он будет в течение 6 — 7 лет.

Отмечается, что глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поддержал данное предложение и распорядился способствовать его реализации.