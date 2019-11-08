Чебоксары, , 10:05 — REGNUM Холдинговая компания «Голицын», которая строила в Чебоксарах ледовый дворец и ранее попала под наблюдение, может стать банкротом. Кредиторы выступили против финансового оздоровления и мирового соглашения, проголосовав за обращение в суд с ходатайством о признании должника банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов было созвано по инициативе временного управляющего ЗАО «Холдинговая компания «Голицын» «для решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства в отношении компании». Собрание состоялось 31 октября, на котором кредиторы единогласно приняли решение об обращении в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Также было принято решение об образовании комитета кредиторов, в состав которого вошли представители УФНС по Чувашии, обществ «СК «ГС-Резерв» и «СУ-28».

Согласно документу, общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по реестру требований кредиторов составляет 114 344 510,34 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Арбитражный суд Чувашии вынес решение о введении наблюдения в отношении ЗАО «Холдинговая компания «Голицын». Компания известна тем, что была генеральным подрядчиком строительства ледового дворца «Чебоксары Арена» в столице Чувашии, которая рассчитан на 7,5 тыс. посадочных мест и обошёлся в 1,6 млрд рублей, в том числе республика взяла 690 млн рублей кредитных средств. Объект был запущен летом 2015 года — с четвёртой официально заявленной попытки.

Строительство сопровождалось судебными исками. В частности, решением Арбитражного суда Чувашии от 28.11.2017 с министерства физической культуры и спорта республики в пользу ЗАО «Холдинговая компания «Голицын» взыскано 311 159 007 рублей 5 копеек долга.

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