Урумчи, Китай, , 09:59 — REGNUM Китайские исследователи установили новый рекорд урожайности соевых бобов, сообщили в отделении Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук по городу Цзямусы, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Новый рекорд был установлен на испытательных полях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Урожайность составила 447,47 кг соевых бобов с одного му (около 0,07 га). Тестовый сорт бобов «Хэнун 71» был выведен комадой исследователей из академии. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году и составил 423,77 кг с одного му.

Напомним, что китайские агрономы также отличились в выведении высокоурожайного супергибридного риса. Третье поколение этого риса может дать 1046,3 кг зёрен с одного му. Отметим также, что в связи с торговыми войнами, развязанными против Китая со стороны США, Китаю приходится искать источники замещения соевых бобов, которые ранее в изобилии приобретались у США.

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