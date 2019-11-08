Москва, , 10:00 — REGNUM Компании «Роснефть» предоставят вычет из НДПИ по арктическому проекту «Восток ойл» только в размере затрат на создание внешней инфраструктуры. Об этом говорится в протоколе совещания первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова с Дмитрием Козаком и Юрием Трутневым, пишет 8 ноября «Коммерсантъ».

По данным газеты, «Восток ойл» может рассчитывать на десятилетний вычет в размере 600 млрд рублей из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) Ванкорского кластера, расположенного на севере Красноярского края. Это соответствует затратам «Роснефти» на создание дорожной, энергетической и транспортной инфраструктуры, позволяющей вести добычу на полуострове Таймыр.

Вычет возникнет в случае, если нефть будет стоить дороже заложенных в бюджет $42,4 за баррель марки Urals.

«Льготы на строительство инфраструктуры нацелены на начало коммерческой добычи на Пайяхском месторождении», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Восток ойл» предполагает освоение Лодочного, Тагульского и Ванкорского месторождений.

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