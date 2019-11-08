Москва, , 09:50 — REGNUM В турецких аэропортах вводят новую приоритетную систему для пассажиров с детьми, инвалидов и беременных женщин. Турция одна из первых стран вводит такую систему, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Приоритет будет заключаться в более быстром и удобном прохождении ряда предполетных процедур: сдаче багажа. оформлении посадочных талонов, при прохождении паспортного контроля и выходе на посадку.

Планируется, что для этих категорий граждан откроют отдельные стойки регистрации и кабинки паспортного контроля. Первым приоритетный сервис уже в этом зимнем сезоне (2019−202 гг.) вводит новый аэропорт Стамбула.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь — октябрь 2019 года Турцию посетили около 6 млн туристов из России (5 млн 902 тыс. 774). Это на 15,28% больше, чем за тот же период 2018 года.

Подробности: Российский турпоток в Турцию превысил показатели 2018 года