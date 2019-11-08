Чебоксары, , 09:48 — REGNUM Подведомственное администрации Чебоксар общество «Дорэкс» вышло с заявлением о включении в реестр о включении в реестр требований кредиторов ОАО «Чувашавтодор» более 25 млн рублей. Основанием стало постановления суда о признании недействительности сделок между компаниями и восстановления права требования «Чувашавтодора» к «Дорэксу», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Заявление о включении в реестр требований подано после вынесения 27 ноября 2018 года Первым арбитражным апелляционным судом постановления о признании недействительности сделок между «Дорэксом» и «Чувашавтодором». Были применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права требования «Чувашавтодора» к «Дорэксу» по договору субподряда от 27 апреля 2015 года на сумму 25 092 702 рублей. 18 апреля 2019 года Первым арбитражным апелляционным судом вынесено постановление о взыскании с «Дорэкса» в пользу «Чувашавтодора» по договору субподряда указанной суммы долга — размер долга был полностью погашен «Дорэксом» 29 октября.

В связи с этим «Дорэкс» выходит с заявлением в Арбитражный суд Чувашии о признании обоснованными и включении в реестр требований кредиторов ОАО «Чувашавтодор» требования в размере 25 092 702 рублей.

Напомним, учредителем АО «Дорэкс» является Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом. Это дорожно-эксплуатационное предприятие Чебоксары, на бслуживании которого находится улично-дорожная сеть города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чувашавтодор» являлся одним из крупнейших и старейших дорожно-строительных предприятий региона с 85-летней историей. Его признали банкротом в мае 2016 года, ранее в реестр требований кредиторов должника были включены требования на сумму более 1 млрд рублей. Банкротство сопровождалось судебными делами: экс-руководство предприятия было осуждено.

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