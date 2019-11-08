Ханчжоу, Китай, , 09:39 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely сообщил о достижении 80% плана годовых продаж, реализовав 1 088 290 автомобилей за первые десять месяцев 2019 года, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Таким образом уже третий год к ряду годовые продажи Geely превышают миллион единиц, сообщили в компании. В октябре продажи составили 130 180 автомобилей, что на 14% больше, чем месяцем ранее. За рубеж в октябре было продано 2986 автомобилей, что на 124% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Таким образом объем экспорта компании с начала года составил 51 456 автомобилей или на 196% больше в годовом исчислении.

Кроме того, компания переживает бум продаж электромобилей с момента, когда компания выпустила несколько гибридных моделей своих автомобилей под новым брендом Lynk & Co. С января по октябрь было продано 89 032 таких автомобилей, что на 74% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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