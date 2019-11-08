Лондон, , 09:33 — REGNUM Существует способ, который позволил бы КНР и США положить конец торговой войне и предотвратить их появление в будущем, заявил профессор международной политической экономии Правительственной школы Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете Дэни Родрик в статье для издания Project Syndicate.

«Мы предлагаем найти золотую середину между интеграцией и разделением двух экономик. Суть заключается в том, что Китай и США, также как и все остальные страны, должны получить возможность поддерживать собственные экономические модели», — заявил Родрик.

По словам эксперта, торговую и иную политику, направленную на защиту экономической системы страны, следует считать законной.

«Неприемлемой является политика, которая навязывает правила одной страны другой (посредством торговых войн или другого давления) или позволяет одной стране получить выгоду путём наложения расходов на торговых партнёров», — добавил профессор.

При таком подходе политика государств, на которую США обычно жалуются, больше не будет казаться нежелательной. Например, решение Китая о предоставлении субсидий государственным предприятиям превратится исключительно во внутренний вопрос, считает Родрик.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о начале открытой торговой войны против Китая, обвинив его в нечестных торговых практиках и краже американской интеллектуальной собственности. Вашингтон увеличил размер торговых пошлин в отношении китайского импорта, Китай, в свою очередь, предпринял ответные торговые меры.

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