Лондон, 8 ноября 2019, 09:33 — REGNUM Существует способ, который позволил бы КНР и США положить конец торговой войне и предотвратить их появление в будущем, заявил профессор международной политической экономии Правительственной школы Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете Дэни Родрик в статье для издания Project Syndicate.
По словам эксперта, торговую и иную политику, направленную на защиту экономической системы страны, следует считать законной.
При таком подходе политика государств, на которую США обычно жалуются, больше не будет казаться нежелательной. Например, решение Китая о предоставлении субсидий государственным предприятиям превратится исключительно во внутренний вопрос, считает Родрик.
Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о начале открытой торговой войны против Китая, обвинив его в нечестных торговых практиках и краже американской интеллектуальной собственности. Вашингтон увеличил размер торговых пошлин в отношении китайского импорта, Китай, в свою очередь, предпринял ответные торговые меры.
Читайте также: Китай и США пока не договорились об отмене пошлин, заявил советник Трампа