Пекин, , 09:29 — REGNUM Ведущий китайский производитель электромобилей компания BYD анонсировал создание совместного с компанией Toyota предприятия по разработке аккумуляторных батарей для электромобилей, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Доли двух компаний в новом предприятии будут поделены ровно пополам. Таким образом, стороны будут иметь 50% долю каждая, в таком же соотношении будут поделены и квоты на работников. Новое предприятие, как ожидается, займется разработкой аккумуляторный батарей, автомобильных запчастей, а также созданием производственных платформ. Предприятие будет создано уже в 2020 году в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на успехи во многих сферах, рост прибыли компании BYD с января по сентябрь оказался достаточно низким.

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