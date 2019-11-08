Москва, , 09:26 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России было куплено 919 новых автомобилей китайской компании Geely, что в 2,4 раза больше октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Geely.

За десять месяцем нынешнего года в России было реализовано 7260 моделей китайской марки. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В модельном ряду бренда Geely наибольшее количество продаж у внедорожника Geely Atlas. Он также является лидером продаж среди китайских автомобилей, представленных на авторынке России. За месяц эту модель приобрели 730 автолюбителей, а с начала 2019 года — 5841 автолюбитель.

Такая большая популярность Geely Atlas связана с появлением в РФ в начале 2019 года модификации с турбированным 1,8-литровым мотором.

Напомним, в сентябре текущего года в России было приобретено 803 автомобиля бренда Geely, что в 2,2 раза превышает уровень продаж 2018 года. Всего за первые три квартала в нашей стране был продан 6 341 автомобиль данной китайской компании — в 3,3 раза больше прошлогоднего уровня.

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