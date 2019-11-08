Челябинск, , 09:10 — REGNUM Товарооборот Челябинской области и Казахстана скоро достигнет отметки в $2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Как отмечает глава области Алексей Текслер, экспорт и импорт будут в товарообороте примерно пополам. Их структура разносторонняя. Это и металлы, и минеральное сырьё, и продукты питания, и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот региона с Казахстаном составил в 2018 году $1848 млн. Это на 2,3% больше, чем в 2017-м. Рост продолжается и в 2019 году.

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