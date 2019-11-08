Чита, , 09:03 — REGNUM Жителям Забайкальского края весьма затруднительно добираться на отдых в Крым, особенно железнодорожным транспортом — прямых рейсов не существует. Сделать это можно только через Москву или совершив перелёт с пересадками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость путешествия из Читы в Симферополь на самолёте Цитата с сайта tutu.ru

Время в пути насамолёте составит более полутора суток, а стоимость такого путешествия обойдётся не менее 15.000 руб.

Напомним, ранее компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» озвучила цены билетов на поезда в Крым. Так, путешествие из Москвы в Симферополь обойдётся в 2966 рубля. Билеты появятся в продаже с 8 ноября.

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