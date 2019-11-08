Москва, , 09:00 — REGNUM Переговоры об объемах и способах инвестирования в IPO саудовской госкомпании Saudi Aramco ведут российские инвестбанки и пенсионные фонды. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах форума «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее».

Он назвал саудовского нефтяного гиганта весьма привлекательной и стабильной компанией, которая вызывает интерес у некоторых инвесторов из РФ. Процесс находится на стадии переговоров, при этом массовых вложений в первичное публичное размещение акций Saudi Aramco в РФПИ не ждут.

Ранее Bloomberg сообщало об интересе к IPO Saudi Aramco китайских инвесторов. Такие переговоры ведут, в частности, госкомпания Sinopec Group и инвестфонды CIC и Фонд Шелкового пути.

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