Псков, , 08:59 — REGNUM Уже в 2020 году, как ожидают псковские власти, из аэропорта Пскова дважды в неделю будут отправляться самолёты в Калининград, Сочи, Анапу и Симферополь, а рейсы в Москву станут ежедневными. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор региона Михаил Ведерников договорился с руководителями этих регионов о совместном субсидировании ряда маршрутов.

При этом сам аэропорт Пскова, который теперь носит имя княгини Ольги, может получить в 2020 году на развитие из федерального бюджета около 200 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году впервые за 24 года было восстановлено авиасообщение между Псковом и Симферополем — рейсы выполняли «Саратовские авиалинии». Время в полёте составляло 3,5 часа. Но год спустя, в связи с кризисом в компании «Псковавиа», перелёты по этому маршруту были прекращены.

Сейчас пассажирские самолёты из Пскова в Москву и обратно летают трижды в неделю: понедельник, среда, суббота. Из столицы самолет вылетает в 10:40 и прибывает в Псков в 12:05. В обратном направлении борт вылетает в 13:25 и приземляется в Москве через 1 час 20 минут. Минимальная стоимость билета — 1180 рублей. За год маршрутом воспользовались более 21 тыс. пассажиров.

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