Сеул, , 09:13 — REGNUM Правительство Республики Корея не смогло достичь прошлогоднего уровня по сбору налогов: поступления в бюджет сократились на 1,6 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство финансов.

Основной причиной негативной динамики стало сокращение сборов по налогу на доходы физических лиц — на 1 млрд долларов. На 500 млн долларов меньше государство получило по налогу на прибыль для компаний. Сбор НДС, напротив, вырос на 80 млн долларов, что, однако, не исправило ситуацию в целом.

Дефицит бюджета Южной Кореи достиг рекордно отметки: расходы Сеула составили 320 млрд долларов, а доходы — 195 млрд долларов. Правительство ожидает улучшения ситуации к концу года вместе с началом налогового периода, отметили в минфине.