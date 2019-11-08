Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Основатель китайской корпорации Alibabа Джек Ма, в сентябре ушедший с поста её главы, во второй раз подряд стал первым в списке самых богатых людей Китая по версии журнала Forbes. Обновленный рейтинг самых богатых людей Китая 8 ноября опубликован в журнале.

По данным издания, состояние Джека Ма оценивается в $38,2 млрд, что почти что на $4 млрд больше по сравнению с прошлым годом.

На второй строчке рейтинга богатейших граждан Китая находится глава телекоммуникационной корпорации Tencent Ма Хуатэн с состоянием в $36 млрд. Третье место рейтинга у председателя правления крупной девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь с состоянием $27,7 млрд.

Отметим, компания Alibabа, которая занимается электронной коммерцией, была создана в 1999 году и в настоящее является одной из крупнейших в мире.