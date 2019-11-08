Владивосток, , 08:52 — REGNUM Рыбодобывающие компании Приморья в сравнении с прошлым годом смогли втрое увеличить вылов сардины иваси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В настоящее время в районе Южных Курил работает порядка 20 рыбодобывающих судов, занимающихся выловом сардины иваси.

«По стоянию на 1 ноября, выловлено почти 44,7 тысяч тонн иваси. Это в три раза больше уровня прошлого года», — отметили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, минтаевые квоты приморские рыбаки к настоящему времени смогли освоить на 94%, практически приблизившись к плановым показателям.