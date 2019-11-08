Барнаул, , 08:38 — REGNUM В отличие от жителей Москвы и Санкт-Петербурга туристам из Алтайского края железнодорожные билеты в Крым обойдутся весьма дорого, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость путешествия из Барнаула в Крым на самолёте Цитата с сайта tutu.ru

Жители Барнаула, которые хотели бы отдохнуть в Крыму, вынуждены добираться туда обходными путями и с пересадками. Сделать это можно, купив билеты на самолёт (прямые рейсы отсутствуют) в среднем за 15 000 руб. Такой путь с пересадкой в Москве продлится более 9 часов.

Стоимость путешествия из Барнаула в Крым на поезде Цитата с сайта РЖД

Также можно воспользоваться услугами РЖД и с пересадками добраться до Симферополя в течение более трёх суток. Такая поездка выйдет немногим меньше путешествия на самолёте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» озвучила цены билетов на поезда в Крым. Так, путешествие из Москвы в Симферополь обойдётся в 2966 рублей, из Санкт-Петербурга — в плацкартном вагоне — от 3,5 тыс. рублей, в купейном вагоне — от 3,9 тыс. рублей. Билеты появятся в продаже с 8 ноября.

Читайте также: Озвучена цена железнодорожных билетов в Крым