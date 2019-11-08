Великий Новгород, , 08:35 — REGNUM Жители Новгородской области смогут доехать Крым на поездах из Санкт-Петербурга и Москвы. Петербургский поезд, который ежедневно будет отправляться в Севастополь с Московского вокзала в 14:00, делает три остановки на территории Новгородской области: в Чудово, на станции Бурга (Маловишерский район) и в Угловке (Окуловский район), сообщает «Новгород.ру».

Время поезда в пути — 43,5 часа, прибытие в Севастополь — в 9:25. Обратный путь поезд преодолевает на час быстрее: отправление — в 15:55, прибытие в Санкт-Петербург — в 10:20.

Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкартном вагоне начинается от 3500 рублей, в купе — от 3906 рублей.

Кроме того, можно добраться в Симферополь на поезде из столицы. Поезд Москва — Симферополь отправляется с Казанского вокзала в 23:45, время в пути — 33 часа: в Симферополь он прибывает в 8:50. Обратно поезд отправляется 18:20 и прибывает в Москву в 05:10.

До Москвы из Великого Новгорода можно добраться на поезде Великий Новгород — Нижний Новгород, который прибывает в Москву рано утром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в8 ноября можно купить железнодорожные билеты в Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки будут именные составы дальнего следования «Таврия». Оператором маршрута выбрана российская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» — она начнёт перевозить пассажиров в декабре. Билеты можно будет купить как в железнодорожных кассах, так и на интернет-ресурсах.