Москва, , 08:38 — REGNUM Рейтинг самых популярных в России автомобилей сегмента SUV по итогам октября 2019 года составили специалисты агентства «Автостат».

Первое место в этом рейтинге занял компактный Hyundai Creta. Этот кроссовер в октябре 2019 года приобрели 6 806 автолюбителей в России — на 16% больше, чем год назад. Вторую строчку топа занял Volkswagen Tiguan. Немецкий кроссовер приобрели 3 704 покупателя. Продажи этой модели в стране выросли на 12%. Замыкает тройку лидеров французский Renault Duster, чьи продажи составили 3 431 экземпляр (-11%).

Четвертое и пятое места принадлежат Lada 4×4 (2 861 ед.; — 11%) и Mitsubishi Outlander (2 381 шт.; +5%).

Кроме того, в список самых популярных в России кроссоверов и внедорожников по итогам октября вошли: Skoda Kodiaq (2 364 ед., +6%), Hyundai Tucson (2 204 ед., — 6%), KIA Sportage (2 101 ед., — 4%), Chevrolet Niva (1920 ед., — 30%) и Renault Arkana (1909 ед.).

Напомним, в начале ноября 2019 года японская компания Honda представила специальную версию кроссовера CR-V для любителей активного отдыха.

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