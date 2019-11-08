Южно-Сахалинск, , 08:26 — REGNUM Авиакомпания «Аврора» планирует создать на Сахалине корпоративный университет на базе своего учебного центра. По мнению генерального директора авиакомпании Константина Сухоребрика, это позволит не отвозить деньги в Токио или Осло, где сейчас тренируются пилоты, а готовить их на месте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению Константина Сухоребрика, это позволит также предложить услуги по подготовке пилотов быстро развивающимся авиакомпаниям стран АТР — Китая, Кореи, Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе инвестиционного совета Сахалинской области Константин Сухоребрик предложил строить гражданские самолёты для местных авиалиний на Сахалине. По его словам, затраты на такое производство будут в разы ниже, чем на SSJ-100.