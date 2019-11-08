Пекин, , 08:24 — REGNUM Потери товарооборота между Китаем и США за десять первых месяцев составили почти 15%. Об этом говорится в докладе Главного таможенного управления КНР, опубликованном 8 ноября.

Согласно отчету, товарооборот между двумя странами в годовом выражении снизился на 14,9% и составил $447,83 млрд. На 11,3% сократился экспорт китайских товаров в США, он составил $347,787 млрд, а также на 25,4% упал объем импорта американских товаров в Китай — до $100,043 млрд.

Причем в 2018 году товарооборот между данными странами вырос по сравнению с предыдущим годом на 8,5% и составил $633,52 млрд.

Стоит отметить, что в докладе оценивается также объем торговли между Китаем и Россией. За первые десять месяцев года он вырос в годовом исчислении на 2,4%.

Как передавало ИА REGNUM, с 2018 года между Китаем и США началась открытая торговая война. Вашингтон ввел ряд заградительных пошлин на китайские товары, а Пекин стал отвечать на это аналогичными действиями.