Амстердам, , 08:18 — REGNUM Экологически чистые коровники в Голландии выделяют больше азота, чем предполагалось ранее. Об этом стало известно из исследования, проведённого Центральным бюро по статистике (ЦБС) по заказу Министерства сельского хозяйства.

Министерство попросило ЦБС уточнить выделения азота в коровниках, свинарниках и курятниках. Ранее эти выделения измерялись с помощью модели, разработанной Европейским Союзом. Новый подсчёт произведён на основе изучения десятки тысяч образцов, взятых во время транспортировки навоза.

Изучение образцов показало, что сам навоз содержит гораздо меньше азота, чем это следовало из рассчётов, произведённых на основании европейской модели. Однако вместе с тем оказалось, что количество азота, который уходит в воздух, гораздо больше. Это означает, что т.н. экологически чистые коровники и свинарники, которые, в частности, используют воздушные фильтры, менее чисты, чем предполагалось ранее. Новые расчёты показывают, что экологические чистые коровники производят столько же азота, как и обычные, потому что фильтры не справляются с количеством производимого азота.

Данная новость представляет собой большую неудачу для голландского правительства, которое с помощью, в частности, чистых коровников надеялось снизить объёмы выбрасываемого в воздух азота. Профсоюз голландских фермеров заявил, что собирается внимательно изучить результаты этого расследования. В свою очередь, представитель Министерства сельского хозяйства заявил, что выделение азота в воздух не обязательно отрицательное явление, поскольку оно означает, что меньше азота попадает в почву.