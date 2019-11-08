Москва, , 08:15 — REGNUM Арбитражный суд Московской области вынес решение по спору, касающемуся акций совхоза имени Ленина, получившего известность после участия его директора Павла Грудинина в президентских выборах. ООО «Универсальная финансовая компания» пыталось оспорить ранее оформленные им сделки по дарению акций совхоза Антону, Александре, Дарьей Грудининым и Александру Федорову, но суд оставил иск без рассмотрения. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истец — ООО «Универсальная финансовая компания» потребовало четыре договора дарения от 24 сентября 2019 года признать недействительными. В их числе дарение 232 485 обыкновенных именных акций ЗАО «Совхоз имени Ленина» Антону Павловичу Грудинину, 232 484 акций — Александре Павловне Грудининой, 232 485 акций — Дарье Павловне Грудининой, и 232 484 акций Александру Федорову. Истец требовал также применить последствия недействительности сделки, то есть вернуть ему все акции.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в октябре 2003 года для оказания финансовых услуг. Директор и ликвидатор с марта 2019 года — Алексей Лепин, участники — международная коммерческая компания «Бонтро ЛТД» (Белиз) и Сергей Хмельницкий.

Напомним, Павел Грудинин — директор совхоза, а также его крупнейший акционер попал в медиаповестку страны после того, как принял участие в президентских выборах 2018 года. За Грудинина свои голоса отдали 11,77% голосов. Он занял второе место после Владимира Путина, получившего поддержку почти 76,7% избирателей.

Внимание общественности привлекли и споры между акционерами совхоза. Последние в октябре 2019 года отсудили у Грудинина 1 млрд рублей убытков. В судах на рассмотрении находятся ещё несколько споров, в том числе тех, где участвует экс-супруга Грудинина, требовавшая при разводе половину совместно нажитого имущества.

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