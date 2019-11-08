Челябинск, , 07:46 — REGNUM Товарооборот Челябинской области с Казахстаном в 2018 году достиг $1848 млн. Прирост к 2017 году составил 102,3%, сообщает пресс-служба губернатора.

Объём экспорта составил $978 млн (115,9%). Импорт за год понизился ($870,1 млн или 90,3%.

Тенденция к росту экспорта сохранилась и в 2019 году. По итогам января-июня регион находится по поставкам продукции в Казахстан на втором месте после Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Челябинская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кустанайской областью Казахстана. Расширение партнёрства с соседней страной продолжается.

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