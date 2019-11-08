Барнаул, , 07:44 — REGNUM К неутешительному выводу пришли специалисты Алтайкрайстата, проанализировав удельный вес сельского населения в регионе — все больше селян становится горожами.

«В Алтайском крае по оперативным данным Алтайкрайстата на 1 января 2019 года насчитывалось порядка 2332 тыс. человек. При этом доля городского населения составляет 56,7% от общей численности, то есть горожан в регионе больше на 13,4%, чем сельчан», — информируют статистики.

При этом известно, что без малого треть всех жителей края проживает в Барнауле. Второй по масштабам город региона — Бийск, здесь сосредоточено более 9% всего населения Алтайского края. В Рубцовске показатель чуть меньше — порядка 6%.

В Сибирском федеральном округе самые урбанистические регионы — это в порядке нарастания Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области, где подавляющее большинство населения живет в городах. Удельный вес горожан в них составляет от 79% и до 86% всех жителей. Алтайский край, напротив, по удельному весу сельского населения по СФО занимает высшую строчку (22,9%) и шестую по стране в целом (2,7%).

«По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года городское население края составляло 53,2%, сельское — 46,8%. В 2010 году горожан стало больше на 1,5%. Данные текущей оперативной статистики демонстрируют дальнейшее нарастание удельного веса жителей городов еще на 2%», — отмечает руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

По мнению учёных Алтайского государственного технического университета, приток населения в сельской территории при сравнительно неблагоприятных значениях показателей социально-экономического развития нехарактерен как в целом для России, так и для Алтайского края. Установив причины подобного противоречия, можно выработать практические рекомендации по снижению оттока и формированию территориальной лояльности сельского населения.

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