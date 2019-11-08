Пекин, , 07:20 — REGNUM Золотой запас Китая на конец октября составил 62,64 млн унций, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Золотой запас Поднебесной оценивается примерно в $94,65 млрд и остался неизменным относительно конца сентября, сообщили в Народном банке Китая. По официальным данным, золотовалютные резервы Китая составили $3,1052 трлн на конец октября, что на $12,7 млрд, или 0,4%, больше на конец сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец сентября 2019 года, Китай уже 10-й месяц подряд наращивал свои золотые резервы. Октябрь стал первым месяцем, когда резервы остались практически неизменными.

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