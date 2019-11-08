Пекин, , 07:10 — REGNUM Центральный паритетный курс национальной валюты Китая к доллару США вырос 7 ноября на 72 базисных пункта до отметки 7,0008 юаней за доллар, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом новый курс стал самым высоким с 8 августа 2019 года, когда продолжалось стремительное падение курса юаня на фоне обострения торговых войн между США и Китаем. Тогда же эксперты связали ослабление юаня с этими самыми войнами. Официальный Пекин всё отрицал.

В настоящее время китайские эксперты прогнозируют укрепление юаня до отметки выше 7,0000 за доллар США б ближайшие месяцы в случае, если торговые переговоры между Китаем и США пройдут мягко и завершатся успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, а 11 октября курс китайской валюты составил 7,0727 юаней за доллар США.

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