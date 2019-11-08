Пекин, , 07:02 — REGNUM Внешняя торговля Китая демонстрирует устойчивый рост за первые десять месяцев 2019 года, увеличившись на 2,4% в годовом исчислении, сообщили 8 ноября в Главном управлении таможни КНР.

За указанный период общий объем внешней торговли достиг 25,63 трлн юаней (около $3,67 трлн). Экспорт взлетел на 4,9%, в то время как импорт упал на 0,4%, сообщили в управлении. Положительный сальдо внешнеторгового баланса увеличилось на 42,4% до 2,35 трлн юаней за десятимесячный период.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы сферы почтовых отправлений Китая с начала 2019 года выросли на 21,3%.

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