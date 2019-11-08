Владивосток, , 07:03 — REGNUM Федеральный портал «Мир квартир» проанализировал рост цен на малогабаритное жильё и пришёл к выводу, что цены на «гостинки» больше всего выросли во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во Владивостоке, по данным источника, цены на жильё площадью до 32 кв. метров выросли на 14,3% — средняя стоимость квартиры достигла 3,2 млн рублей. Это, кстати, на 1,1 млн больше, чем в Хабаровске.

Среди причин, по которым жильё малого формата пользуется повышенным спросом у жителей города, риелторы и девелоперы называют ускорившийся ритм жизни, большое количество командировочных и даже растущее количество разводов. Но главная причина — низкие объёмы строительства и темпы ввода жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, анализ стоимости жилья на Дальнем Востоке свидетельствует о том, что самые дорогие квартиры имеют вид на море, или Китай, как в случае с Владивостоком или Благовещенском.