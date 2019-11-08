Берлин, , 06:40 — REGNUM Закон, который обходит ограничения газовой директивы Евросоюза, не смог быть принят Бундестагом. Об этом 8 ноября было объявлено на заседании парламента Германии.

По итогам заседания за принятие законопроекта было отдано 133 голоса, вместо необходимых 355 голосов. Дата повторного рассмотрения закона не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября германские власти предложили поправки, которые защищают газопроводу «Северный поток — 2» от ограничений Третьего энергопакета ЕС.

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